Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сдал положительный тест на коронавирус после прибытия в столицу Таиланда Бангкок. Об этом 4 ноября сообщило издание Bangkok Post

Конфликтовавший с Украиной глава МИД Венгрии Сийярто заразился коронавирусом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк сдал отрицательный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд — положительный.

Сейчас он находится на самоизоляции, вся программа встреч отменена. Правительство Венгрии отправило два самолета в Бангкок, чтобы отвезти его и сопровождающую делегацию обратно в Будапешт.

Однако до того, как прибыть в Таиланд, Сийярто провел ряд встреч в Камбодже. В результате премьер-министр Камбоджи Хун Сен и четыре министра 5 ноября оказались на карантине.

Хун Сен сообщил, что у него отрицательный результат теста, но он будет соблюдать правила и оставаться на карантине в течение 14 дней. Он сказал, что его жена и 16 сотрудников-охранников и водителей также сдали отрицательные тесты.

Министерство здравоохранения Камбоджи заявило, что все 628 человек, которые имели отношение к визиту главы МИД Венгрии, имеют отрицательные тесты, и настоятельно призвало всех, кто контактировал с венгерской делегацией, пройти тестирование и уйти на карантин на две недели.

Кроме Хун Сена венгерский министр провел отдельные встречи с министром иностранных дел Камбоджи Праком Сохонном и министрами торговли и сельского хозяйства. Судя по протокольным фотографиям, Сийярто был без маски при встрече с Хун Сеном и Праком Сохонном, хотя другие венгры были в масках. Прак Сохонн тоже был без маски и приветствовал гостя рукопожатием.