Депутаты Верховной Рады одобрили законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Заседание парламента 5 ноября транслировал телеканал «Рада»

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон был единственным в повестке дня этого заседания, который приняли без обсуждения.

Отмечается, что законопроект должен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.

На днях бюджетный комитет завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении.

«Бюджет смерти»: украинцы у стен Рады требуют денег на здравоохранение © ostro.org

Минимальная зарплата вырастет на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6 тыс. гривен (около 15 тыс. рублей) и с 1 июля до 6,5 тыс. гривен (около 16 тыс. рублей).

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3%. Инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

Проект госбюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.