В Белоруссии с августа продолжаются протесты противников Лукашенко. Как известно, акции оппозиции координируются из Польши и Литвы.
«Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — цитирует агентство Лукашенко.
Он назвал здоровье и жизни людей главным богатством страны и добавил, что эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев.
По его мнению, ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем.