Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что закрытие границ республики через наземные пункты пропуска не вызвано политическими причинами. Его слова приводит БелТА 5 ноября

Это мое дело. Лукашенко решил незаконно вооружать народных дружинников © p-v.by/Анна Веренич

«Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение», — цитирует агентство Лукашенко.

Он назвал здоровье и жизни людей главным богатством страны и добавил, что эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев.

По его мнению, ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем.