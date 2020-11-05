Украинская певица MARUV анонсировала съемки в новом клипе, где она примерит привычный для поклонников «секси-образ», вот только композиция является саунд-треком к российскому фильму о гибели туристической группы Дятлова, сообщило «РБК-Украина» 4 ноября

Икра и устрицы отменные: Седокова в разгар эпидемии похвасталась походом в театр © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

По задумке клипа, действие происходит на месте гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году — на Алтае.

Следователи, изучавшие дело, обнаружили странные особенности тел погибших: кто-то был не по зимнему раздет, кто-то находился в неестественной позе, у кого-то перед смертью шла кровь из носа. Результаты вскрытия показали, что часть членов группы погибла от обморожения, а часть от травм, не совместимых с жизнью.