Икра и устрицы отменные: Седокова в разгар эпидемии похвасталась походом в театр
Икра и устрицы отменные: Седокова в разгар эпидемии похвасталась походом в театр
© РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк
«У меня секси-образ, я секси-скалолазка. Я снимаю новый клип к сериалу "Перевал Дятлова". Это будет саундтрек», — рассказала певица.

По задумке клипа, действие происходит на месте гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году — на Алтае. 

Следователи, изучавшие дело, обнаружили странные особенности тел погибших: кто-то был не по зимнему раздет, кто-то находился в неестественной позе, у кого-то перед смертью шла кровь из носа. Результаты вскрытия показали, что часть членов группы погибла от обморожения, а часть от травм, не совместимых с жизнью.  