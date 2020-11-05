«У меня секси-образ, я секси-скалолазка. Я снимаю новый клип к сериалу "Перевал Дятлова". Это будет саундтрек», — рассказала певица.
По задумке клипа, действие происходит на месте гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году — на Алтае.
Следователи, изучавшие дело, обнаружили странные особенности тел погибших: кто-то был не по зимнему раздет, кто-то находился в неестественной позе, у кого-то перед смертью шла кровь из носа. Результаты вскрытия показали, что часть членов группы погибла от обморожения, а часть от травм, не совместимых с жизнью.