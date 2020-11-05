Врач-педиатр Евгений Комаровский разъяснил родителям, стоит ли опасаться за здоровье детей-школьников и оценил меры профилактики, которые предпринимает большинство учебных заведений. Соответствующий пост врач опубликовал в Instagram 4 ноября

«То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи… Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках…», — заявил Комаровский.

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Медик также дал лайфхак для родителей и учителей, как заподозрить у ребенка коронавирус. Для этого, уверен Комаровский, нужно измерять температуру, а проводить тест на обоняние, и тех школьников, что перестали чувствовать запахи — отправлять домой и на анализы.