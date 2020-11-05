Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании его интересов в США и на Ближнем Востоке на сумму 1 млн долларов. Об этом 5 ноября сообщает Sputnik

Жапаров рассказал, как могут измениться обязательства Киргизии перед РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Ари Бен-Менаше. У Бен-Менаше есть базирующаяся в Монреале фирма Dickens & Madson Canada, которая взялась лоббировать интересы Киргизии во властных кругах США, Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и любых других стран, которые будут взаимно согласованы.

Лоббисты, как сообщается, уже получили половину гонорара.

Они обещают устроить встречи Жапарова с представителями власти в указанных странах, чтобы политик смог напрямую обратиться за помощью и финансовой поддержкой (деньги сейчас остро необходимы Киргизии для погашения внешнего долга).

В октябре в Киргизии сторонники экс-депутата Жапарова вызволили его из тюрьмы, где он отбывал наказание за захват заложника, и фактически привели его к власти. Под давлением агрессивно настроенных митингующих президент Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия. А Жапаров стал и премьер-министром, и врио президента.

Сейчас Жапаров готовится внести в конституцию изменения, которые усилят власть президента. Также он намерен принять участие в запланированных на 10 января президентских выборах.