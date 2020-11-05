Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с подписчиками новым снимком, где она запечатлена в роскошном вечернем платье с глубоким разрезом вместо привычного спортивного образа, пост опубликован в Instagram спортсменки 4 ноября

Украинская теннисистка Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Дом там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг, где любят не за победы и состояние $, а принимают тебя таким какой ты есть. И радуются тоже, просто так по мелочам», — написала спортсменка.

В августе 2020 года американский финансово-экономический журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В их число вошла украинка Элина Свитолина, годовой доход которой оценивается в 5,4 млн долларов (394 млн руб).