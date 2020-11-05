В комментарии к новой записи теннисистка описала свое представление о доме, который она не ассоциирует с конкретным местом на карте, а считает состоянием души.
«Дом там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг, где любят не за победы и состояние $, а принимают тебя таким какой ты есть. И радуются тоже, просто так по мелочам», — написала спортсменка.
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Я много путешествую и меня постоянно спрашивают "Какое место ты считаешь своим домом?" 💭✍🏼: «Для меня это не одно конкретное место, это состояние души. Дом там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг, где любят НЕ ЗА победы🏆 и состояние💲, а принимают тебя таким какой ты есть. И радуются тоже, просто так по мелочам.» #мысливслух
В августе 2020 года американский финансово-экономический журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В их число вошла украинка Элина Свитолина, годовой доход которой оценивается в 5,4 млн долларов (394 млн руб).