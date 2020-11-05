За несколько дней ролик набрал больше 11 миллионов просмотров.
Инцидент произошел на входе в помещение. К охраннику подошла мать с подростком, который приподнял шапку, чтобы у него измерили температуру. Вместо этого сотрудник магазина поднес к голове ребенка распылитель с дезинфицирующим средством и нажал на рычажок. Спиртовой раствор попал в глаза мальчика, тот закрыл лицо от боли.
Автор ролика написала в комментариях, что зрение ребенка не пострадало, однако пользователи осудили охранника за ошибку.
В какой стране и когда произошел инцидент не сообщается.