Охранник супермаркета перепутал термометр со средством для дезинфекции и брызнул антисептиком в лицо ребенку. Соответствующее видео опубликовали на днях в TikTok

Антисептик от Louis Vuitton: французский парфюмерный концерн начнет выпускать гель для рук вместо духов © Nadyana Magazine / flickr.com

Инцидент произошел на входе в помещение. К охраннику подошла мать с подростком, который приподнял шапку, чтобы у него измерили температуру. Вместо этого сотрудник магазина поднес к голове ребенка распылитель с дезинфицирующим средством и нажал на рычажок. Спиртовой раствор попал в глаза мальчика, тот закрыл лицо от боли.

Автор ролика написала в комментариях, что зрение ребенка не пострадало, однако пользователи осудили охранника за ошибку.

В какой стране и когда произошел инцидент не сообщается.