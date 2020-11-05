В Кремле предпочитают дождаться ясности в вопросе с выборами президента США, прежде чем будут комментировать эту тему, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 5 ноября

«Сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — сказал Песков.

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По мнению Пескова, «американцы сами должны разобраться со своими делами».

При этом он признал, что президент России Владимир Путин обсуждал днем ранее выборы президента США в телефонной беседе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.