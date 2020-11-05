«Сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — сказал Песков.
Он объяснил свое нежелание комментировать тем, что «всё, касающееся нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах».
По мнению Пескова, «американцы сами должны разобраться со своими делами».
При этом он признал, что президент России Владимир Путин обсуждал днем ранее выборы президента США в телефонной беседе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.