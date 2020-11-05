Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Скорик вышли во второй тур местных выборов. Об этом 5 ноября сообщает мэрия города на своем сайте

Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра, которое состоится 15 ноября. Мэр Одессы заявил, что его противники затягивают подсчет голосов © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

«Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября», — говорится в сообщении.

По результатам голосования Труханов занял первое место. За него проголосовали 77,5 тыс. избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39,3 тыс. (19,47%).

Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. По данным экзит-пола канала «Украина 24», после Труханова и Скорика шел одесский юморист от партии «Слуга народа» Олег Филимонов. Его поддержали около 14% избирателей.