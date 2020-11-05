Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра, которое состоится 15 ноября.
«Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября», — говорится в сообщении.
По результатам голосования Труханов занял первое место. За него проголосовали 77,5 тыс. избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39,3 тыс. (19,47%).
Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. По данным экзит-пола канала «Украина 24», после Труханова и Скорика шел одесский юморист от партии «Слуга народа» Олег Филимонов. Его поддержали около 14% избирателей.