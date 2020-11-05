Она напомнила, что коллективный иммунитет можно выработать двумя способами — вакцинацией и болезнью большинства людей.
«Последний подход очень рискованный, ведь предполагает непосредственный контакт человека с болезнью, многие из которых могут привести к осложнениям, смерти и создавать сильную нагрузку на медицинские системы. Вариант с "переболеть" с участием практически всего населения страны никогда не показал эффективных результатов», — написала Супрун.
Бывшая чиновница добавила, что ценой за такой иммунитет станут тысячи смертей.
«В конце концов, речь идет не только о смертности. COVID-19 может вызвать долговременные последствия, финансовые потери и ментальные проблемы», — подчеркнула Супрун.
Она в очередной раз отметила, что единственным проверенным и эффективным методом приобретения коллективного иммунитета является вакцинация.