Послы стран G7 на встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым призвали к быстрым действиям для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом Украины (КСУ), говорится в сообщении посольства G7 на Украине в Twitter 5 ноября

27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности. Зеленский после этого решил распустить КСУ, однако ЕС и США раскритиковали его решение.

«Во время встречи со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом. Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины», — написали послы.

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Не судите, да не судимы будете. Неприкосновенных судей КСУ ждут на допросах в Госбюро расследований © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судя по всему, разгон КСУ сочли узурпацией власти Зеленским.

Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей КСУ.

Еврочиновники сообщили, что сами разработают для Киева план по борьбе с коррупцией, когда на это появится время.

Решение Зеленского было названо «поспешным», за которым последуют «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины.

Какие именно будут последствия, не уточнялось.