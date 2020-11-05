Украинская сторона надеется, что встреча лидеров в «Нормандском формате» состоится до конца текущего года, чтобы решить ряд вопросов для приближения конца войны в Донбассе. Об этом 5 ноября сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина

Бизяев озвучил даты нормандского саммита «при самом оптимистическом сценарии» © Facebook, Руслан Бизяев

По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Сегодня этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.