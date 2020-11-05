По его словам, Минздрав рекомендует, чтобы в торгово-развлекательных центрах прекратили работу заведения общественного питания и развлекательные площадки. Открытыми должны быть только магазины. Также необходимо запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.
В министерстве рекомендуют ввести магазинам и аптекам отдельное время для обслуживания пенсионеров — с 10:00 до 12:00.
Изменения могут затронуть и регионы, которые попадут в «красную зону». Местные власти не смогут выбирать, какие именно вводить ограничения, а какие нет. Там планируют разрешить посещение детских садов и школ для учащихся 1-4 классов. Начиная с пятых классов, школьников будут переводить на дистанционную форму обучения.
На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. За сутки число больных COVID-19 составило 9524, что является новым антирекордом. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. Также Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.