Министерство здравоохранения Украины просит правительство принять решение об усилении карантинных ограничений из-за роста числа случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 5 ноября заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

По его словам, Минздрав рекомендует, чтобы в торгово-развлекательных центрах прекратили работу заведения общественного питания и развлекательные площадки. Открытыми должны быть только магазины. Также необходимо запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

В министерстве рекомендуют ввести магазинам и аптекам отдельное время для обслуживания пенсионеров — с 10:00 до 12:00.

Коронавирус: Малышева рассказала об опасности Деда Мороза и Снегурочки © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. За сутки число больных COVID-19 составило 9524, что является новым антирекордом. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. Также Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.