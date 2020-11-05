Предлагаемый Украиной «План совместных шагов» не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы «Нормандского формата» и Трехсторонней контактной группой. Об этом 5 ноября сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии «Интерфакс-Украина»

«Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах», — пояснил он.

Страх и ненависть в Украине. Власть назвала Донбасс «опухолью» © Y27 / wikimedia.org Хайди Грау.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.