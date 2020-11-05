Поскольку «формулу Штайнмайера» обсуждали на встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года в Париже и приняли в работу, ее необходимо упомянуть в документе. Об этом 5 ноября сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии «Интерфакс-Украина»

По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

По мнению Кравчука, Россия приняла ряд решений и документов, которые якобы являются прямым вмешательством в жизнь ДНР и ЛНР, например, об упрощенном порядке предоставлении жителям этих территорий российского гражданства.

Кравчук рассказал, как жил с Андреем Данилко © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.

Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.