По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.
По мнению Кравчука, Россия приняла ряд решений и документов, которые якобы являются прямым вмешательством в жизнь ДНР и ЛНР, например, об упрощенном порядке предоставлении жителям этих территорий российского гражданства.
Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены.
5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.
Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.