«Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние», — сказал Кравчук.
По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года. 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.