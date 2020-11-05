Украина предложит создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ДНР и ЛНР. Об этом 5 ноября сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина

«Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние», — сказал Кравчук.

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины Хайди Грау.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.