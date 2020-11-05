В ночь на 4 ноября киевская сеть пиццерий Mister Cat разослала своим клиентам уведомления с оскорблениями и насмешками. Об этом сообщили пользователи в соцсетях

На Украине торгуют пиццей с бегающими «ингредиентами» © Alina Vernal / flickr

«У…ок,, ты все еще покупаешь у нас? Вот ты лошара», «Мы нас…ли тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц, жри, урод, не подавись», — говорилось в пуш-уведомлениях, которые обнаружили на экранах своих смартфонов гости заведения.

Ресторан уже принес официальные извинения клиентам в Instagram. Пресс-служба компании объяснила рассылку техническим сбоем, «в результате которого всем клиентам неизвестным лицом были отправлены негативные сообщения».

Совладелец сети ресторанов Mister Cat Игорь Тищенко заверил, что за оскорбительными сообщениями стоят хакеры.

«Это хакерская атака, мы сейчас ее устраняем. Взломали ночью и всю ночь шла рассылка на всех наших подписчиков. Будем пытаться устранить беспокойство наших посетителей. Может быть, сделаем какие-то дополнительные акции. Будем разбираться в чем дело, пока непонятно. Чтобы однозначно заявлять кто это сделал, нужно иметь точные факты, потому что это серьезные обвинения. Есть предположения, но я бы пока не хотел ничего говорить на этот счет», — сказал предприниматель.

Пользователи раскритиковали руководство компании.

«Ваше заведение, заслуживает чтобы его закрыли или как минимум обложили нормальным штрафом (ну можно и го…ом обложить), и не потому что вы не выплачиваете деньги (возможно это пранк, я хз), а потому что по закону после 23:00 вы работать не должны. А вы работаете и очень даже хорошо», «Пора бы уже сделать промокод «Вот ты лошара». По этому промокоду получаешь пиццу с го…ом», — написали подписчики.