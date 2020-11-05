Представительница Республиканской партии, уроженка Украины Виктория Спарц побеждает на выборах в Конгресс США от штата Индиана. Об этом сообщает 5 ноября Hromadske

Известно, что Виктория Спарц родилась в Черниговской области, а в США переехала в 2000 году. Она получила американское гражданство, закончила университет Индианы Kelly School of Business и преподает в нем.

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В Сенате Спарц займет место уходящей на пенсию республиканки Сьюзен В. Брукс. На выборах от штата украинка одержала верх над представительницей демократов Кристиной Хейл.

Обращаясь к избирателям, Спарц предупреждала об опасности социализма и таким образом получила голоса консервативно настроенных жителей округа.