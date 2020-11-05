Известно, что Виктория Спарц родилась в Черниговской области, а в США переехала в 2000 году. Она получила американское гражданство, закончила университет Индианы Kelly School of Business и преподает в нем.
Отмечается, что Спарц использовала историю своей жизни — от простой украинки до бизнес-леди в США, чтобы убедить избирателей голосовать за нее.
В Сенате Спарц займет место уходящей на пенсию республиканки Сьюзен В. Брукс. На выборах от штата украинка одержала верх над представительницей демократов Кристиной Хейл.
Обращаясь к избирателям, Спарц предупреждала об опасности социализма и таким образом получила голоса консервативно настроенных жителей округа.