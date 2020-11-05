По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Украина будет настаивать на немедленном обеспечении полного и безусловного доступа международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым. Это должно быть сделано до середины ноября 2020 года, а окончательный обмен по принципу «всех на всех» состоялся не позднее 15 декабря.

Украина отправила реактивные огнеметы в Донбасс
Украина отправила реактивные огнеметы в Донбасс
© УкрОборонПром; Совет нацбезопасности и обороны Украины
Кравчук подчеркнул, что Украина также хотела бы добиться до середины декабря увеличения числа представителей СММ ОБСЕ на 1,5 тыс. человек и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ. В четверг, 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.