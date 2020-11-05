Киев предлагает обменять «всех на всех» пленных и удерживаемых лиц в Донбассе до конца текущего года. Об этом 5 ноября сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент страны Леонид Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина

По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Украина будет настаивать на немедленном обеспечении полного и безусловного доступа международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым. Это должно быть сделано до середины ноября 2020 года, а окончательный обмен по принципу «всех на всех» состоялся не позднее 15 декабря.

Украина отправила реактивные огнеметы в Донбасс © УкрОборонПром; Совет нацбезопасности и обороны Украины Хайди Грау.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.