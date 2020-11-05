По его словам, подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.
Украина будет настаивать на немедленном обеспечении полного и безусловного доступа международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым. Это должно быть сделано до середины ноября 2020 года, а окончательный обмен по принципу «всех на всех» состоялся не позднее 15 декабря.
Кравчук подчеркнул, что Украина также хотела бы добиться до середины декабря увеличения числа представителей СММ ОБСЕ на 1,5 тыс. человек и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ. В четверг, 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.