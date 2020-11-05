Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева призвала родителей не лишать в этом году детей встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, так как малыши легко переносят коронавирус и болеют им редко, сообщает А42.ru

Малышева показала, к чему приводит злоупотребление масками © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Также ведущая заявила, что дети «не в состоянии заразить взрослых», а вот взрослые стать источником вируса для несовершеннолетних могут.

Свои слова медик подтвердила исследованием, проведенным в Финляндии и Швеции. В Швеции все детские сады и школы работали, а в Финляндии закрылись на карантин. При этом, по словам Малышевой, уровень заболеваемости при открытых учебных заведениях был в 4 раза ниже.