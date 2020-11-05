По его словам, жительницу Тернопольщины уговорили поехать в Италию на заработки, но на деле это оказалось рабство. Полтора месяца она была в плену. В 2019 году с помощью полиции Италии женщину освободили и вернули домой.
Еще две жительницы области попали в аналогичную ситуацию, но у же в Объединенных Арабских Эмиратах. Этих девушек также вернули домой.
Кроме того, Буняк рассказал, что были выявлены украинцы, которые эксплуатировали людей с инвалидностью и заставляли их просить милостыню, а все деньги затем забирали.