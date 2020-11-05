Пятеро жителей Тернопольской области попали в рабство, но смогли вернуться домой. Об этом сообщил 4 ноября начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ региональной Нацполиции Александр Буняк, передает znaj.ua

На Украине супружеская пара продавала украинок в турецкое секс-рабство © Yu Nguyen / flickr поехать в Италию на заработки, но на деле это оказалось рабство. Полтора месяца она была в плену. В 2019 году с помощью полиции Италии женщину освободили и вернули домой.

Еще две жительницы области попали в аналогичную ситуацию, но у же в Объединенных Арабских Эмиратах. Этих девушек также вернули домой.

Кроме того, Буняк рассказал, что были выявлены украинцы, которые эксплуатировали людей с инвалидностью и заставляли их просить милостыню, а все деньги затем забирали.