Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, что сделает первым делом в случае победы на выборах. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 5 ноября

Протесты, подтасовки и нечестная игра. К американцам пришёл почтальон Печкин © REUTERS, Henry Nicholls

«Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И ровно через 77 дней к нему вернется администрация Байдена», — написал Байден.

Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было принято в 2015 году. 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе страны из соглашения, мотивируя это тем, что излишние ограничения могут привести к банкротству американских компаний.