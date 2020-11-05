По словам Байдена, в случае его победы, Америка вернется к Парижскому соглашению по климату.
«Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И ровно через 77 дней к нему вернется администрация Байдена», — написал Байден.
Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было принято в 2015 году. 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе страны из соглашения, мотивируя это тем, что излишние ограничения могут привести к банкротству американских компаний.