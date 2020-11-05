У США есть несколько рычагов давления на ситуацию в Белоруссии, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Болкунец

МВД Белоруссии заявили об уменьшении числа протестующих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Во-первых, через Америку принимаются многие пакеты экономической помощи, например МВФ. Если Беларусь обратится в МВФ и захочет получить помощь, то ей в этом могут отказать по инициативе США», — сказал политолог.

Кроме того, отметил Болкунец, США могут, как в 2008 году, призвать европейских партнеров заблокировать финансовую деятельность ряда белорусских компаний, связанных с президентом Александром Лукашенко и его окружением.

И если сейчас США вновь введут санкции против «ближайших к Лукашенко олигархов, которые занимаются продажей оружия и нефти» либо по их указанию ЕС введет эмбарго на закупку нефтепродуктов или калийных удобрений у Белоруссии, это, по словам Болкунца, реально ударит по Лукашенко, в отличие от персональных санкций.

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