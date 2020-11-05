Она отметила, что Глумчер внес неоценимый вклад в лечение тяжелых больных и подготовку новых кадров. Кроме того, его профессиональные знания помогали в лечении осложнений у пациентов с COVID-19.
«Впервые тесно меня свела судьба с Глумчером во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году, мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением легких, с которым тогда мы столкнулись впервые… Сейчас эти знания и подходы здорово пригодились», — написала Голубовская.
Она также напомнила, что летом скончался известный советский и украинский хирург академик Петр Фомин, друг Глумчера.
Феликс Глумчер был доктором медицинских наук, профессором, лауреатом государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным врачом Украины, членом-корреспондентом Национальной академии медицинских наук Украины. Заведовал кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. Участвовал в разработке аппаратов для искусственной вентиляции легких.