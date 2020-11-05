На 72-м году жизни от осложнений COVID-19 умер украинский анестезиолог и реаниматолог, заслуженный врач Украины Феликс Глумчер. Об этом сообщила 4 ноября в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская

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«Впервые тесно меня свела судьба с Глумчером во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году, мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением легких, с которым тогда мы столкнулись впервые… Сейчас эти знания и подходы здорово пригодились», — написала Голубовская.

Она также напомнила, что летом скончался известный советский и украинский хирург академик Петр Фомин, друг Глумчера.

Феликс Глумчер был доктором медицинских наук, профессором, лауреатом государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным врачом Украины, членом-корреспондентом Национальной академии медицинских наук Украины. Заведовал кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. Участвовал в разработке аппаратов для искусственной вентиляции легких.