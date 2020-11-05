В Одессе правоохранители задержали членов организованной группы, занимавшихся нападениями и похищениями людей. Об этом сообщается на сайте Одесской облпрокуратуры 4 ноября

По данным следствия, злоумышленники находили жертв на сайтах знакомств и предлагали встретиться под предлогом свидания.

Днепрянка доставляла в колонию наркотики с помощью рогатки и арбалета © РИА Новости, Олег Золото | Перейти в фотобанк

В составе преступной группы действовала 21-летняя девушка, которая договаривалась о встречах и передавала данные жертв сообщникам.

По ходатайству прокуроров подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Им сообщено о подозрении в совершении серии разбойных нападений и похищении людей (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).