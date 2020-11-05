Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова потребовала допросить главу министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил на слушаниях 4 ноября адвокат Баудевейн ван Эйк, передает РИА Новости

Один из обвиняемых по делу о катастрофе МН17 в Донбассе впервые дал показания в суде © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По его словам, это видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов.

«Защита хочет также допросить Арсена Авакова как свидетеля и задать ему вопросы о том, как и почему это видео привлекло его внимание», — отметил Баудевейн ван Эйк.

Глава МВД Украины Арсен Аваков после авиакатастрофы с малайзийским Boeing опубликовал видео, на котором якобы изображено, как тягач с ЗРК «Бук» направлялся к границе с Россией. Многие военные эксперты назвали видео фальсификацией.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Накануне слушания возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.