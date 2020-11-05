В Чернигове родители школьников вышли на акцию протеста против дистанционного обучения. Об этом 4 ноября сообщило издание «Суспільне» («Общественное»)

В Черновцах родители школьников вышли на протест © molbuk.ua Василий Билогура и заместитель городского головы Андрей Черненко. Они повторили, что предварительно дистанционное обучение продлится до 13 ноября. Затем решение в городском совете будут принимать исходя из количества больных», — говорится в материале.

Родители в Чернигове протестуют уже в третий раз. По их мнению, дети не получат достаточных знаний, находясь на дистанционном обучении дома.