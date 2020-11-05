Президент Украины Владимир Зеленский должен объявить о роспуске Верховной Рады, если противоречия между ним и депутатами от партии «Слуга народа» приобретут системный характер. Такое мнение 4 ноября высказал председатель парламентской фракции Давид Арахамия в эфире «Украина-24»

Разумков объяснил, почему досрочный роспуск Верховной Рады невозможен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом он заверил, что пойдет на новые выборы.

На днях Зеленский заявил, что готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии «Слуга народа». Он уточнил, что это произойдет, если Рада не найдет способ урегулировать конфликт вокруг спорного решения Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству.