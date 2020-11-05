«Я уверен, что он (Зеленский — ред.) должен "перезагрузить" Верховную Раду, если будет системное недопонимание президента и его же собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе и вполне понятная стратегия», — сказал Арахамия.
При этом он заверил, что пойдет на новые выборы.
На днях Зеленский заявил, что готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии «Слуга народа». Он уточнил, что это произойдет, если Рада не найдет способ урегулировать конфликт вокруг спорного решения Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству.