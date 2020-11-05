Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о запуске сайта «переходного периода». Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило агентство РИА Новости

Платформа должна обеспечить транзит власти от действующего главы страны Дональда Трампа.

«Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», — говорится в сообщении на сайте.

Ночь после выборов: первые результаты президентской гонки в США © AP,

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.