Главы государств обсудили возможность начала переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Белоруссию в следующем году.
«Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», — говорится в материале.
Ранее Кремль раскрыл темы телефонного разговора, который состоялся 4 ноября между Путиным и Лукашенко. Белорусский лидер поздравил Путина и всех российских граждан с Днем народного единства. Также главы обсудили поставки российской вакцины от коронавиурса, взаимодействия в торгово-экономической сфере и ситуацию в Нагорном Карабахе.