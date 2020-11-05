«В ходе телефонного разговора Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с Днем народного единства», — говорится в материале.
Также стороны подтвердили настрой на «дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений».
Помимо прочего, Путин и Лукашенко рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, белорусский лидер информировал российского коллегу о текущей ситуации в республике.
В ходе разговора они также обсудили проблематику урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике.