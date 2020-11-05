Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора в среду обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и отметили большое значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины. Об этом 4 ноября сообщили на сайте Кремля

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