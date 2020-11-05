Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива, текст его выступления на днях опубликовали на сайте партии

Президент Зеленский и новый государственный переворот © president.gov.ua

«Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе», — сказал депутат.

В начале недели Зеленский заявил, что в случае отказа от роспуска Конституционного суда Украина лишится кредитов Международного валютного фонда.

В конце октября Конституционный суд Украины признал неконституционными уголовную ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета.В ответ на это Зеленский из опасений, что Киев потеряет финансовую поддержку западных партнеров, предложил прекратить полномочия судей и признать решение КС «ничтожным». Украинский лидер также предложил вернуть редакции закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавшие до решения КС.

Реформы, в том числе судебная и антикоррупционная, были проведены на Украине по требованию Евросоюза, который взамен предоставил финансовую помощь и безвизовый режим.