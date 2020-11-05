Президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинские руководители обнаружат, что интерес Запада к Белоруссии и Украине резко снижается. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.

Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене © Youtube / Алексей Зубец

«И если вы хотите сохранить свое социально-экономическое развитие, то единственный путь — это интеграция с Россией», — указал Зубец.

Для России это будет хорошо, потому что исчезнет необходимость перетягивания каната на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания.

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