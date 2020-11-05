Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене
Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене
© Youtube / Алексей Зубец
Эксперт считает, что Европа не готова платить за русофобию, и это вызовет стабилизацию отношений на постсоветском пространстве, потому что единственной точкой притяжения останется Россия.

«И если вы хотите сохранить свое социально-экономическое развитие, то единственный путь — это интеграция с Россией», — указал Зубец.

Для России это будет хорошо, потому что исчезнет необходимость перетягивания каната на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 