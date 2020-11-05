Эксперт считает, что Европа не готова платить за русофобию, и это вызовет стабилизацию отношений на постсоветском пространстве, потому что единственной точкой притяжения останется Россия.
«И если вы хотите сохранить свое социально-экономическое развитие, то единственный путь — это интеграция с Россией», — указал Зубец.
Для России это будет хорошо, потому что исчезнет необходимость перетягивания каната на постсоветском пространстве, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.