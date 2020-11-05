Даже если принять концепцию белорусской оппозиции о том, что Александр Лукашенко не мог набрать на выборах 80% голосов, то Светлана Тихановская в принципе не могла набрать больше 50%. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Да, в столице за нее проголосовали многие. Молодежи важно показать кукиш власти, и ей не важно, кто потом будет управлять государством. Я ни за что не поверю, чтобы в белорусской глубинке фермер, инженер, почтовый служащий или руководитель строительной компании проголосовал за жену блогера, которая даже не имеет опыта по ремонту ямы во дворе. Даже если Лукашенко накидали, то она могла набрать максимум 20%», — уверена Нарочницкая.

Жители глубинки понимают, что управление постсоветской страной подразумевает умение разбираться в работе заводов, ЖКХ, электросетей, сельским хозяйством, и это нельзя доверить кому попало, убеждена политолог.

А то, что на Западе с Тихановской «носятся как с писаной торбой», как раз показывает, что ставка была сделана еще до выборов, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.