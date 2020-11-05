Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах. Об этом рассказал научный сотрудник Исследовательского института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь в комментарии РИА Новости

Китаист Вавилов: Если Байден станет президентом США, в Китае произойдёт «оранжевая революция» © скриншот видео Телеканал Сталинград Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении эпидемии коронавируса по всему миру и призывал ООН наказать власти КНР за это. В свою очередь китайский лидер Си Цзиньпин отмечал, что любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться.

Эксперт отметил, что если победит Джо Байден, то его стиль ведения внешней политики, а также выбор высказываний, возможно, будет очень сильно отличаться от стиля Трампа, но на уровне проведения конкретных решений разница будет не такой большой.

«Если Трамп будет переизбран на второй срок, я думаю, что политика в отношении Китая будет по-прежнему идти по уже заданному направлению, ухудшатся ли отношения, пока не ясно, но очевидно, что каких-то значимых структурных изменений к лучшему не будет, это касается и России», — указал Чжарь Синь.

Политолог подчеркнул, что, возможно, возрастет риск военного столкновения, а в вопросах, где это столкновение уже происходит, ситуация не изменится, поэтому Китаю нужно готовиться к длительной войне.