Одной из восточных стран, в которых в результате ослабления США идет потенциальный слом русофобского режима, является Польша. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.

Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене © Youtube / Алексей Зубец

Эксперт отметил, что нынешнее женское движение наслоилось на другие социально-экономические антиправительственные движения, потому социально-экономическая политика, которая проводилась польской властью, привела Польшу к серьезному кризису.

«Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим поворот Польши в сторону нормальных отношений с Россией», — считает Зубец.

Что касается Прибалтики, добавил экономист, то у них нет другого пути, кроме налаживания отношений с Россией, потому что Европа и США в них больше не заинтересованы в качестве союзников и точки опоры в Европе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.