В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Манифестанты перекрывали дороги, а в Варшаве полиции пришлось вмешаться в одну из таких акций, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.
Эксперт отметил, что нынешнее женское движение наслоилось на другие социально-экономические антиправительственные движения, потому социально-экономическая политика, которая проводилась польской властью, привела Польшу к серьезному кризису.
«Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим поворот Польши в сторону нормальных отношений с Россией», — считает Зубец.
Что касается Прибалтики, добавил экономист, то у них нет другого пути, кроме налаживания отношений с Россией, потому что Европа и США в них больше не заинтересованы в качестве союзников и точки опоры в Европе.
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