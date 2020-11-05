Украинская актриса и травести-дива Монро дала совет подписчикам, как победить плохое настроение, даже, если ты на карантине и все идет не по плану, пост Монро написала в Instagram 3 ноября

Актриса предложила своим поклонникам в любой непонятной ситуации делать шесть шагов: мыть голову, пить воду, проветривать комнату, отключать интернет и ложиться спать. Но прежде нужно купить огурцов.

Украинская травести-дива Монро шокировала сеть признанием

«Получила сотню сообщений со словами поддержки, сходила за огурцами (какой-то анекдот уже: если Монро идет за огурцами, значит ждите фото бухла). На этот раз вернулась именно с огурцами, выпила мятного чаю, помыла голову, в комнате всегда прохладно и свежо (чего ж я так молодо выгляжу) и залезла под одеяло с книгой», — написала Монро.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.