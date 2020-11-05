Актриса предложила своим поклонникам в любой непонятной ситуации делать шесть шагов: мыть голову, пить воду, проветривать комнату, отключать интернет и ложиться спать. Но прежде нужно купить огурцов.
Такой совет подписчикам Монро дала после предыдущего своего поста, в котором, по признанию дивы, она поддалась хандре.
«Получила сотню сообщений со словами поддержки, сходила за огурцами (какой-то анекдот уже: если Монро идет за огурцами, значит ждите фото бухла). На этот раз вернулась именно с огурцами, выпила мятного чаю, помыла голову, в комнате всегда прохладно и свежо (чего ж я так молодо выгляжу) и залезла под одеяло с книгой», — написала Монро.
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В любой непонятной ситуации, мой голову, выпей два стакана теплой воды, проветри комнату, отключи интернет (увы, Всё самое ужасное начинает тебя первым) и ложись спать. Вчера, На пару часов поддалась хандре и аппатии, даже пост из серии #жизньБоль и #мирНесправедлив накатала. Получила сотню сообщений со словами поддержки, сходила за огурцами (какой-то анекдот уже: если Монро идет за огурцами, значит ждите фото бухла), На этот раз вернулась именно с огурцами, выпила мятного чаю, помыла голову, в комнате всегда прохладно и свежо (чего ж я так молодо выгляжу), нанесла каплю Шанели и залезла под одеяло с книгой. Телефон на режим без звука и подальше от кровати. Три страницы, и под монотонное мурчание котеек, провалилась в сон. Помню снилась мне погоня, я на машине с какими-то мужиками, спасаемся от бандитов. Оказывается я лихо матюкаюсь На английском и почему-то обожаю кожу (кстати, тренд этой осени! Только в эко исполнении), а еще резво прыгаю через заборы, аки Алиса Селезнева. Проснулась от звука удара об асфальт. Сначала не поняла, где я, что я? Потом прислушалась, мусоровоз тягает баки. Воды попила и думаю, сейчас лягу и досмотрю ж, чем закончилось. Ни фига, сон прервался. Ну лааадно, посмотрю другой. Но увы. До утра уже ничего не происходило. И вы знаете, проснулась бодрая, отдохнувшая, и прям захотелось сесть за руль и самое главное мчаться. Не от кого-то и чего-то, а к уверенному и стабильному своему будущему. Никто за меня НЕ ПРОЖИВЕТ мою жизнь. Тем более никто не знает, кроме меня, какая эта жизнь должна быть, и самое главное, кто будет рядом: На месте водителя или в салоне автомобиля. А может это будет автобус? Или самолет? А может круизный лайнер. Как романтично. Но! Утомительно. Вчера — осталось Во вчера. Сегодня — новый день в тех реалиях, которые, как показал этот год, диктует мировое сообщество. Ну что ж, приму, адаптируюсь и успокоюсь. Своих людей я уже встретила 🤗 Реально, нас уже ого-го! Как написала Моя подписчица: в моем селе меньше людей, чем у вас на странице😍 Ну приятно же! Всем Мур и хандрите, если хандриться. Серьезно. Иногда нужно. #неугомоннаяМонро
Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.