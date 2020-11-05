Своих подписчиков модель попросила помочь придумать имя своему новому питомцу — белому шпицу.
«Малышу 4 месяца и он будет мини, если не раскормлю. Я никогда не думала, что перестану быть кошатницей и полюблю такой комочек радости. P.S. Хватит спрашивать про кота, он уже года 3 как у родителей живет», — написала модель.
Правда на фото, которое она прикрепила к публикации, девушка почти без одежды, на что и обратили внимание пользователи.
«Куда смотреть, глаза разбегаются», «Мило… особенно в нижнем белье», «Скоро и малыш до родителей поедет, поиграется и как кота отправит домой!», — написали подписчики.
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Какое имя вы бы дали малышу?🙈 Он такой мимими🐻😍Спасибо питомнику @kate_kapustina за лучшего друга 🙈Малышу 4 месяца и он будет мини, если не раскормлю😅😂Я никогда не думала, что перестану быть кошатницей и полюблю такой комочек радости 😛🐶 P.S. Хватит спрашивать про кота, он уже года 3 как у родителей живет 😅
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, позиционирующий красоту, как у куклы Барби.
В интервью модель неоднократно рассказывала о своих пластических операциях. Губы девушки «сделаны» с помощью «уколов красоты», а под нож хирурга блогер ложилась несколько раз, чтобы поправить форму носа и размер груди.
Омович даже пожаловалась, что сразу привести бюст от 1 к желаемому 6 размеру не получилось. Первая операция прошла неудачно и имплантаты «уехали», деформировав грудь.