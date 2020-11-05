Известная киевская модель и блогер Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, рассказала подписчикам, что бросила своего кота ради собаки, но на фото пользователи обратили внимание совсем не на щенка. Снимок девушка опубликовала в Instagram 2 ноября

Фанаты обратили внимание на главное в новом фото Каменских © Facebook, NK

«Малышу 4 месяца и он будет мини, если не раскормлю. Я никогда не думала, что перестану быть кошатницей и полюблю такой комочек радости. P.S. Хватит спрашивать про кота, он уже года 3 как у родителей живет», — написала модель.

Правда на фото, которое она прикрепила к публикации, девушка почти без одежды, на что и обратили внимание пользователи.

«Куда смотреть, глаза разбегаются», «Мило… особенно в нижнем белье», «Скоро и малыш до родителей поедет, поиграется и как кота отправит домой!», — написали подписчики.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, позиционирующий красоту, как у куклы Барби.

В интервью модель неоднократно рассказывала о своих пластических операциях. Губы девушки «сделаны» с помощью «уколов красоты», а под нож хирурга блогер ложилась несколько раз, чтобы поправить форму носа и размер груди.

Омович даже пожаловалась, что сразу привести бюст от 1 к желаемому 6 размеру не получилось. Первая операция прошла неудачно и имплантаты «уехали», деформировав грудь.