Берегите себя и своих близких и будьте здоровы! Украинский врач Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как уберечься от вирусов

• Меньше людей — меньше вирусов.

Концентрация вирусов под открытым небом в тысячи раз меньше, чем в любом помещении. Не ходите в места скопления людей.

• Чем ближе к человеку, тем больше шансов заразиться.

Увидели (услышали) человека с признаками ОРВИ — держитесь от него подальше.

• Руки больного — источник инфекции.

Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить © Facebook, Евгений Комаровский

• Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

Не перегревайте комнату! В чистом, влажном, прохладном воздухе вирус погибает. Оптимальная температура для дома — 16-22 °C и влажность 40-70%.

• Мойте или, если нет возможности, дезинфицируйте руки.

• Увлажняйте слизистую дыхательных путей.

Полощите рот водой или солевым раствором.

• Будьте особо осторожны при посещении детских или взрослых поликлиник.