• Меньше людей — меньше вирусов.
Концентрация вирусов под открытым небом в тысячи раз меньше, чем в любом помещении. Не ходите в места скопления людей.
• Чем ближе к человеку, тем больше шансов заразиться.
Увидели (услышали) человека с признаками ОРВИ — держитесь от него подальше.
• Руки больного — источник инфекции.
Поменьше рукопожатий. Не беритесь за дверные ручки и поручни в транспорте. Или используйте перчатки.
• Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
Не перегревайте комнату! В чистом, влажном, прохладном воздухе вирус погибает. Оптимальная температура для дома — 16-22 °C и влажность 40-70%.
• Мойте или, если нет возможности, дезинфицируйте руки.
• Увлажняйте слизистую дыхательных путей.
Полощите рот водой или солевым раствором.
• Будьте особо осторожны при посещении детских или взрослых поликлиник.