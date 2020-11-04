Предвыборный штаб республиканцев с подозрением отнёсся к тому, что бывший вице-президент Джо Байден в последний момент обошёл главу государства Дональда Трампа в Висконсине и, предположительно, побеждает с преимуществом менее 1%

В штате лидировал действующий глава государства, но на этапе обработки 95% бюллетеней вперёд вырвался кандидат от демократов. К настоящему моменту подсчёт завершён, по оценке СМИ, побеждает бывший вице-президент Джо Байден с перевесом 0,6-0,7%.

«Висконсин требует повторного подсчёта голосов. Мы доверяем нашим данным, наши данные свидетельствуют о том, что оба кандидата идут вровень в Висконсине», — заявил журналистам менеджер предвыборной кампании республиканца Уильям Степин. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Разрыв настолько минимален, что потеря 10 голосов выборщиков, которые даёт штат Висконсин, может помешать действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Степин не исключил, что добиваться пересчёта голоса придётся также в Джорджии, Мичигане и Неваде, где складывается аналогичным образом.

В американской истории уже был прецедент, когда исход президентских выборов решил пересчёт голосов. В 2000 году демократ Альберт Гор, бывший тогда вице-президентом страны, набрал 48,4% голосов избирателей и 266 голосов выборщиков, а республиканец Джордж Буш-младший — 47,9% голосов избирателей и 271 голос выборщиков (на 1 голос больше необходимого минимума). Тогда предвыборный штаб демократов заявил, что автоматический подсчёт мог дать сбой, и настоял на пересчёте бюллетеней в ручном режиме в штатах, где разница между результатами кандидатов была крайне незначительной. Решающую роль сыграл пересчёт во Флориде, которая даёт 25 голосов выборщиков, — Буш набрал на 500 голосов больше, и Верховный суд США пятью голосами против четырёх постановил признать его победителем.