В некоторых городах США произошли потасовки, в столице несколько человек получили ножевые ранения неподалёку от президентской резиденции. По словам экспертов, обстановка в обществе настолько накалена, что беспорядки будут вне зависимости от того, кто выиграет голосование - президент страны Дональд Трамп или бывший вице-президент Джо Байден

Имя победителя президентских выборов ещё не определено, но на улицах американских городов начинаются стычки. Участники акций в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Портленде и Роли скандировали лозунг «Black lives matter» и бросали петарды в полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать нескольких зачинщиков. В Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома в ночь после выборов как минимум четыре человека получили ранения в результате поножовщины, их жизни ничего не угрожает. Полиция ищет подозреваемых.

«Никогда за последние десятилетия не было такой поляризации в обществе США в поддержке кандидатов, поэтому вне зависимости от результатов выборов можно ожидать беспорядков в США и несогласие с результатами. По результатам exit poll, Байден опережает Трампа больше, чем Хиллари Клинтон опережала Трампа»,- сказал в комментарии РИА Новости бизнес-посол «Деловой России» в Калифорнии Илья Микин. Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, столь глубокий раскол Америки создаёт перспективу возможных столкновений, что называется, стенка на стенку, ситуацию не изменит приход к власти бывшего вице-президента демократа Джо Байдена, который произносил лозунг о единой Америке и преодолении ненависти — он вряд ли будет реализован.

«Если Трамп победит, то сохранится ситуация с расколотым правительством (Палата представителей подконтрольна демократам, а Сенат и Белый дом — республиканцам — ред.). Если Байден победит, то всё равно пока, судя по всему, республиканцы сохранят большинство в Сенате, и всё равно будет ситуация расколотого правительства. То есть перетягивание каната, жесточайшее политическое противоборство будет продолжаться», — заявил Рогов.

В целом по стране соблюдается общественный порядок. Как сообщило полицейское управление Нью-Йорка, в городе не произошло никаких беспорядков после выборов. Местные жители ведут привычный образ жизни: кто-то идёт на работу, прихватив по дороге кофе, кто-то совершает пробежку, кафе открывают уличные веранды, в магазины завезли новый товар.