Помимо президента и вице-президента, граждане США избирали полный состав Палаты представителей и 1/3 Сената. Подсчёт голосов продолжается, но, по предварительным результатам, демократы отобрали у республиканцев 1 место в Сенате, но уступили 4 в Палате представителей.
Эти выборы в Конгресс уже точно войдут в историю, хотя бы потому, что в штате Делавэр в борьбе за сенаторский мандат победила открытая женщина-трансгендер демократ Сара Макбрайд, обойдя республиканца Стива Вашингтона. Её кандидатуру поддержала демократ Харрис Макдауэлл, которая занимала этот пост на протяжении 44 лет и не стала выдвигать свою кандидатуру в этот раз.
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Sarah McBride has become the first #transgender person elected to the United States Senate. While there’s already a handful of transgender legislators across the US, she’s the first to become a state #senator. Shortly after the result was announced she wrote on Twitter: ‘We did it. We won the general election. I hope tonight shows an #LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.’
30-летняя Макбрайд станет самым высокопоставленным чиновником-трансгендером США. Её предыдущая деятельность связана с проблемами ЛГБТ-сообщества, была официальным представителем крупнейшей в стране организации по защите прав сексуальных меньшинств «Кампании за равенство и права человека Делавэра». На новой должности женщина намерена добиваться повышения доступности здравоохранения, предоставления всеобщего оплачиваемого семейного отпуска и отпуске по болезни, улучшения дошкольного образования и проведения реформы уголовного правосудия.
Избранный сенатор не понаслышке знает семью кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, который представлял Делавэр в верхней палате Конгресса с 1973 по 2009 годы, — она работала с его покойным старшим сыном Бо, когда тот был генеральным прокурором штата. Кроме того, Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы.
При подведении итогов выборов в Палату представителей, как сообщил телеканал FOX9, выяснилось, что в Законодательную ассамблею от восьмого округа штата Северная Дакота прошли двое республиканцев, один из них — Дэвид Андал, скончавшийся в октябре от COVID-19.