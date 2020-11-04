30-летняя Сара Макбрайд, которая работала с покойным сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, будет представлять в верхней палате Конгресса штат Делавэр

Ошибочка вышла: Байден перепутал своих родственников © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Эти выборы в Конгресс уже точно войдут в историю, хотя бы потому, что в штате Делавэр в борьбе за сенаторский мандат победила открытая женщина-трансгендер демократ Сара Макбрайд, обойдя республиканца Стива Вашингтона. Её кандидатуру поддержала демократ Харрис Макдауэлл, которая занимала этот пост на протяжении 44 лет и не стала выдвигать свою кандидатуру в этот раз.

30-летняя Макбрайд станет самым высокопоставленным чиновником-трансгендером США. Её предыдущая деятельность связана с проблемами ЛГБТ-сообщества, была официальным представителем крупнейшей в стране организации по защите прав сексуальных меньшинств «Кампании за равенство и права человека Делавэра». На новой должности женщина намерена добиваться повышения доступности здравоохранения, предоставления всеобщего оплачиваемого семейного отпуска и отпуске по болезни, улучшения дошкольного образования и проведения реформы уголовного правосудия.

Избранный сенатор не понаслышке знает семью кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, который представлял Делавэр в верхней палате Конгресса с 1973 по 2009 годы, — она работала с его покойным старшим сыном Бо, когда тот был генеральным прокурором штата. Кроме того, Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы.

При подведении итогов выборов в Палату представителей, как сообщил телеканал FOX9, выяснилось, что в Законодательную ассамблею от восьмого округа штата Северная Дакота прошли двое республиканцев, один из них — Дэвид Андал, скончавшийся в октябре от COVID-19.