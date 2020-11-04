Нельзя сказать, что всегда «ужасный конец» лучше, чем «ужас без конца». Но когда «ужас без конца» затягивается, люди начинают желать «ужасного конца». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Всем понятно, отметил эксперт, что у Украины нет никаких шансов на восстановление нормальной жизни, и что вымирание населения, уничтожение государства и ликвидация экономики будет только продолжаться.

«То поколение, которое родилось, будет жить плохо, но недолго. Может быть, хотя бы у тех, кто живет сейчас, внуки хотя бы будут нормально жить на Украине. Но для этого надо, чтобы это «гниение» закончилось. Вопрос в том, в какой форме это произойдет», — указал Ищенко.

Было бы лучше, чтобы обошлось без гражданской войны, но даже если будет гражданская война, то оно закончится быстрее, чем гниение, потому что для ведения этой войны нет столько людей, резюмировал политолог.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.