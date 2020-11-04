Ранее один из читателей задал вопрос, какой вариант событий является наиболее подходящим для Украины: «гражданская война» или «бесконечное гниение, как сейчас».
Всем понятно, отметил эксперт, что у Украины нет никаких шансов на восстановление нормальной жизни, и что вымирание населения, уничтожение государства и ликвидация экономики будет только продолжаться.
«То поколение, которое родилось, будет жить плохо, но недолго. Может быть, хотя бы у тех, кто живет сейчас, внуки хотя бы будут нормально жить на Украине. Но для этого надо, чтобы это «гниение» закончилось. Вопрос в том, в какой форме это произойдет», — указал Ищенко.
Было бы лучше, чтобы обошлось без гражданской войны, но даже если будет гражданская война, то оно закончится быстрее, чем гниение, потому что для ведения этой войны нет столько людей, резюмировал политолог.
Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.