До инаугурации победителя президентских выборов в США главой государства останется Дональд Трамп. Другое дело, кто будет управлять потом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Выборы в США могут затянуться, и это угрожает всему миру © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден опережает Трампа по количеству голосов выборщиков: 238 против 213, но действующий президент лидирует в колеблющихся штатах, где продолжается подведение результатов.

Эксперт прогнозирует, что ни Трамп, ни Байден не признают своего поражения по итогам этих подсчётов, проигравший назовет победителя мошенником, и, скорее всего, исход этих выборов будет решаться уже не на избирательных участках и избирательных комиссиях, а в судах.

«И здесь мы можем столкнуться с ситуацией, о которой предупреждали некоторые аналитики демократической партии, когда в Америке может оказаться два верховных главнокомандующих. Дальше возникнет вопрос, кому же подчиниться армия», — указал Корнилов.

Таким образом, сценарий, который рисовался лишь в различных фантастических книгах о судьбе Америки, уже перестает быть таковым, и начинает представлять реальную опасность для единства страны, добавил политолог.

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