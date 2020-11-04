Активные перестановки президента Белоруссии Александра Лукашенко в силовом блоке связаны с тем, что его режим начинает разрушаться. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии «Московскому комсомольцу»

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Юрия Караева назначили помощником президента в Гродненскую области, а на его место назначили главу минской милиции Ивана Кубракова. Кроме того, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области. Лукашенко пояснил, что его новые помощники направлены на работу на «очень ответственные участки страны».

Эксперт отметил, что белорусские власти всерьез опасаются мятежа, а силовики начинают искать варианты ухода от ответственности.

«Караев не просто какой-то силовик, он один из самых приближенных к Лукашенко людей. Он твердо и искренне предан главе Белоруссии и является олицетворением силовой вертикали. Вместе с тем, он извинялся за действия силовиков в первые дни после выборов. То есть речь идет не просто о кадровой перестановке, о которой все должны забыть на следующий день. Силовики были обескуражены решением Лукашенко», — указал Суздальцев.

Но вне зависимости от того, боится ли Лукашенко мятежа силовиков, или же хочет спасти своего соратника, все это свидетельствует о развале системы, подчеркнул политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.