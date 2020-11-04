По словам сопредседателя клуба региональных экспертов «Пикир» Игоря Шестакова, если власти в Америке перейдёт бывшему вице-президенту Джо Байдену, то странам Центральной Азии придётся либо идти на поклон в Вашингтон, или лишаться финансирования демократических институтов и другой поддержки со стороны США

В случае переизбрания действующего главы государства Дональда Трампа на второй срок политический курс Вашингтона с высокой долей вероятности останется прежним, а если к власти придут демократы, могут произойти кардинальные изменения.

«Давление со стороны США усилится. Страны, в том числе и в Центральной Азии, будут поставлены перед выбором: идти на поклон в Вашингтон или же лишаться финансирования демократических институтов и другой какой-либо поддержки со стороны США», — заявил в комментарии РИА Новости сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

По его словам, при администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис США вновь все усилия направят на укрепление имиджа мирового гегемона, эдакого международного судьи. Политолог напомнил, что именно при демократе Бараке Обаме произошла арабская весна, когда были снесены достаточно устойчивые режимы, как например в Тунисе, а также Майдан на Украине, где США сыграли немаловажную, если не сказать ключевую роль.

«Трамп сосредоточил свои усилия на внутренней политике и на экономическом противостоянии с Китаем. Он куда более предсказуемый политик, ведь его слова не расходятся с делами. А демократы будут говорить одно, а делать другое, в том числе и в отношении стран Центральной Азии как региона, в стабильности которого заинтересована Россия. Санкции в отношении России ведь тоже появились не при Трампе», — добавил Шестаков.

Миллиардер-республиканец в ходе избирательной кампании 2016 года заявлял, что приоритетным для него станет решение проблем самих Соединённых Штатов, и в период президентства он действительно не уделял внешней политике так много внимания, как его предшественники. По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, многим американцам понравилось состояние пренебрежения интересами других стран, даже союзников по НАТО, и постановление во главу угла интересов самой Америки, а лозунг Make America great again оказался весьма привязчивым и сыграет свою роль.