Владельцы автомобилей с номерами европейских стран проводят митинг в Киеве рядом со зданием Верховной Рады Украины, требуя принять законопроект, который смягчает таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом 4 ноября сообщили на Facebook-странице организации «Автоевросила»

«Евробляхеры» проводят под Радой акцию протеста © Украина.Ру

Кроме того, опубликованы видео, на которых толпа митингующих кричит «позор», когда в здание Рады направляется депутат партии «Европейская солидарность», бывшая глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Ей также выкрикивают из толпы предложение «пересесть на Таврию».

Автомобилисты неоднократно проводили акции протеста в Киеве. Участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз на Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растаможивания.

Рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией истек 22 февраля 2019 года. По данным министерства финансов, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года граждане Украины оформили 139,7 тысячи автомобилей с еврономерами, которые были ввезены с 2015 по 2018 годы. В госбюджет Украины поступило около 319 миллионов долларов. В настоящее время владельцы автомобилей с европейскими номерами платят акцизный налог по полной ставке. Так, при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тысяч гривен (6,02 тысячи долларов) или конфискация транспортного средства по решению суда.