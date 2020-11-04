Сейчас начинается то, чего больше всего опасались различные комментаторы в Америке с обеих сторон, когда обе стороны фактически объявят себя победителями президентских выборов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Выборы в США могут затянуться, и это угрожает всему миру © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден имеют равные шансы на избрание, но всё может измениться в любую минуту.

Эксперт отметил, что Трамп фактически прямо объявил себя победителем, и хотя Байден пока не объявил, но намекнул, что идет к победе по итогам подсчета голосов в большинстве штатов.

«Вероятно, ни Трамп, ни Байден не признают своего поражения по итогам этих подсчётов, проигравший назовет победителя мошенником, и, скорее всего, исход этих выборов будет решаться уже не на избирательных участках и избирательных комиссиях, а в судах», — указал Корнилов.

Соответственно, в январе мы можем стать свидетелями уникальной для новейшей истории США ситуации, когда победителя этой президентской гонки будут определять не выборщики, а Конгресс, считает политолог.

Это чревато серьезной дестабилизацией политической жизни в США, и в этом и заключается самый опасный для единства Америки сценарий, заключил собеседник издания.

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