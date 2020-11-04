Пока между действующим главой государства Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом продолжается борьба за каждый голос избирателей по всей стране, рэпер Канье Уэст, который участвовал в выборах как независимый кандидат, признал своё поражение

Помимо представителей двух крупнейших партий в президенты баллотируются независимые кандидаты и кандидаты от других политических сил, однако реальных шансов на избрание у них нет. Ким Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста © REUTERS, Randall Hill

В этом году в президентской гонке участвовал известный рэпер Канье Уэст, но его имя значилось в бюллетенях лишь 12 штатов, в остальных либо не собрал недостаточно подписей для выдвижения, либо не успел подать документы в избирательную комиссию. Тем не менее, о все 12 штатах он набрал минимум по 1 000 голосов, а в Теннесси — 10 188.

Ночью 4 ноября Уэст опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой он стоит перед картой с страны с распределением голосов по штатам, и написал «Ну значит, Канье 2024» (позже удалил первые 2 слова). Таким образом, он признал своё поражение на нынешних выборах, но намекнул на участие в следующих.

О своих президентских амбициях певец говорил и ранее, а именно в 2015 году на музыкальной премии MTV Video Music Awards, но в конечном итоге поддержал Дональда Трампа. Он часто появлялся на публике в красной кепке с предвыборным лозунгом миллиардера Make America great again и даже побывал в Овальном кабинете Белого дома. Трамп поддержал решение своего приятеля баллотироваться в 2020 году и выражал уверенность, что ему не составит труда отобрать голоса темнокожих избирателей у кандидата от Демократической партии, которую традиционно поддерживают афроамериканцы, Джо Байдена.

Тем временем Байден опережает Трампа по количеству голосов выборщиков: 238 против 213, — но действующий президент лидирует в колеблющихся штатах, где продолжается подведение результатов.